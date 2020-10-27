189 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Регион преодолел отметку в 19 тысяч инфицированных. Столько зарегистрировано с начала тестирования на COvID -19.

Больше всего заболевших в Мурманске (+83), Оленегорске (+24) и Апатитах (+19). Один человек умер от осложнений вызванных коронавирусом.

Оперштаб по борьбе с пандемией в регионе напоминает о прививках. Пока массовая вакцинация от COVId-19 не началась, но можно привиться от гриппа. По словам специалистов, прививки от гриппа снижают риск осложнений в случае заболевания коронавирусной инфекцией. Сделать её можно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно обратиться в регистратуру с паспортом и полисом.

Квадривалентная вакцина, которая поступило в регион, предназначена для защиты от четырёх различных типов вирусов гриппа. Раньше препарат защищал от трёх, отмечают в Минздраве Мурманской области.