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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.20 19:30

19 августа отмечается Всемирный день фотографии, или Сфотографировать красиво некрасивого человека

В этот праздничный день журналисты «Арктик-ТВ» встретились с талантливыми мурманскими фотографами и пообщались с ними об их жизни, профессии и том, как сейчас изменилась это направление искусства.

Фотография – пожалуй, самый популярный вид современного искусства. Мы стараемся запечатлеть каждый важный момент жизни, а с развитием соцсетей, чуть ли не каждый день. Но чтобы получить красивое фото, без профессионала не обойтись. И на помощь приходят – фотографы. Алексей Назаров уже 11 лет профессионально занимается искусством светописи.

Алексей Назаров, фотограф: «Для меня всегда визуалка играла значимую роль. Раньше я рисовал, не учился. Просто для себя рисовал. Самообучением занимался. Потом это все переросло в фотографию».

По словам фотографа, зарабатывать на жизнь этим видом искусства в Мурманске можно. Однако, сейчас одного таланта и опыта недостаточно. Современные дела требуют современных решений. И теперь фотографу нужно разбираться ещё и в рекламных премудростях.

Алексей Назаров, фотограф: «Сейчас надо подключать уже маркетинг, какие-то другие вещи. Сейчас это всё становится сложнее, скорее  всего, не из-за конкуренции на уровне фотографии, а, скорее, из-за конкуренции на общем рынке. Потому что сейчас приходится конкурировать не столько с фотографами, сколько с другими магазинами, бьюти-лабораториями».

Пандемия коронавируса тоже повлияла на работу фотографов. Алексей рассказал, что теперь всё стало более дистанционно. Многие вопросы с заказчиком решаются онлайн или по телефону. А личные встречи нередко ограничиваются только съёмкой. Приходится привыкать к новым реалиям.

Алексей Назаров, фотограф: «Сильно повлияла пандемия. Очень сильно! И негативно с одной стороны, потому что это по финансам ударило очень хорошо. С другой стороны, дало толчок для развития. Приходится думать и подстраиваться под это всё. Сейчас самое активное у меня, наверное, съёмка контента для соцсетей. Потихонечку свадеб становится всё меньше, но я их не продвигаю. Ориентируюсь на соцсети».

Ещё одним направлением развития Алексей рассматривает видеосъёмки. Но это у него в планах.

А вот фотограф Дмитрий Ероха уже перешёл с фотоаппаратов на камеру, причём телевизионную. Но если по порядку, то Дима уже 5 лет занимался фотографией. Основы этого искусства изучал самостоятельно. Фотограф признаётся, что его муза – жена. Он любит фотографировать её в разных образах. И себя, кстати, тоже. Но это, скорее, для того, чтобы лучше понять и прочувствовать жанр.

Дмитрий Ероха, фотограф, оператор и ведущий телеканала «Арктик-ТВ»:  «Автопортретами я хочу показать, как можно сфотографировать красиво некрасивого человека в условиях, когда невозможно сфоткать. Когда ты не видишь, как фотографировать, по сути. Где встать, куда подвинуться, куда посмотреть. Ты примерно всё выбираешь. И автопортрет гораздо сложнее, чем просто с фигурой какой-то».

Да, вы не ошиблись!  Дмитрий Ероха - тот самый новый ведущий из программы «Хорошие новости» и, конечно, оператор телеканала «Арктик-ТВ». По его словам, фотография остаётся для него хобби, творческой отдушиной. А вот видеосъёмка на данный момент - новый профессиональный виток в его жизни. Талантливый человек – талантлив во всём. И мы желаем фотографам профессиональных успехов, чтобы никакой вирус не мешал им создавать красоту!

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