19-летнего жителя Ковдора будут судить за поджог автомобиля

Ущерб от действий нарушителя правопорядка составил более 3 миллионов рублей.

Подозреваемый к задуманному подготовился заранее - взял пакет, ветошь, горючую жидкость и ночью поджёг машину потерпевшего. После чего скрылся с места происшествия.

Причастность к преступлению мужчина отрицал, но под грузом доказательств раскаялся. Теперь поджигателю грозит до пяти лет лишения своды.