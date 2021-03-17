19-летнего жителя Мончегорска поймали с поличным во время продажи наркотиков

Задержание предполагаемого драгдилера провели при силовой поддержке спецназа «Гром».

Полицейские выяснили, что северянин продал наркотик своей знакомой, которая перепродала их часть другому лицу. В ходе спецоперации были задержаны все трое подозреваемых. При личном досмотре у них обнаружили несколько свертков с 4 граммами гашиша.

В отношении нарушителей закона возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы.