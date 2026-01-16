День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.26 19:30
19-летняя северянка ответит перед судом за попытку поджечь призывной пункт в Мурманске
Подозреваемая под влиянием телефонных мошенников сообщила им код от учётной записи на госуслугах. А потом ей позвонил лжеследователь, угрожая уголовной ответственностью.
Испугавшись последствий, девушка попыталась поджечь призывной пункт в Мурманске, считая его офисом мошенников. Преступление пресекли сотрудники спецслужб и задержали северянку.
Сейчас идёт следствие. Максимальное наказание за столь серьёзное деяние подростка - пожизненное лишение свободы.
Задержанная: «После звонка мне позвонили из госуслуг. Мне начали давать определенные указания».
УФСБ России по Мурманской области напоминает, что необходимо проверять свои банковские счета и избегать общения с незнакомцами на доверительные темы. Если вы имеете информацию о склонении людей к терактам, незамедлительно звоните в правоохранительные органы.
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
