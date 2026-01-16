19-летняя северянка ответит перед судом за попытку поджечь призывной пункт в Мурманске

Подозреваемая под влиянием телефонных мошенников сообщила им код от учётной записи на госуслугах. А потом ей позвонил лжеследователь, угрожая уголовной ответственностью.

Испугавшись последствий, девушка попыталась поджечь призывной пункт в Мурманске, считая его офисом мошенников. Преступление пресекли сотрудники спецслужб и задержали северянку.

Сейчас идёт следствие. Максимальное наказание за столь серьёзное деяние подростка - пожизненное лишение свободы.

Задержанная: «После звонка мне позвонили из госуслуг. Мне начали давать определенные указания».

УФСБ России по Мурманской области напоминает, что необходимо проверять свои банковские счета и избегать общения с незнакомцами на доверительные темы. Если вы имеете информацию о склонении людей к терактам, незамедлительно звоните в правоохранительные органы.