19 марта глава региона Андрей Чибис отметил свой юбилей

Губернатору исполнилось 45 лет. Жители региона и не только решили оригинально поздравить Андрея Владимировича, чем вызвали немало обсуждений социальных сетях.

С днём рождения губернатора Мурманской области поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Присоединился к этим словам и Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

- Вспоминая себя в этом возрасте, завидую Вам, Андрей Владимирович. Эта дата – 45 лет – перспективная и благодатная.

Поздравление от блогеров:

- Я живу на Севре, я так хочу, в другие регионы я не полечу. … Вы просто нам завидуете, я молчу.

Молчать девушки из мурманской блогосферы, несмотря на слова песни, не стали и сделали кавер на хит популярной молодёжной исполнительницы. Духовного в таком клипе кончено мало, зато современно и, как говорят, хайпово.

- Работает весь день, вообще не отдыхает… Видят его стиль и тупо повторяют.

Подопечные главы региона тоже решили повторить тренд, но без колготок в сетку, пачек денег и гламурного стиля. Впрочем, тоже под известную композицию.

- Мощный слога сочинил…

В шуточной манере поздравил главу региона и тезка губернатора -телеведущий Андрей Малахов: «Судно «Чибис» портом приписки… Для новой фотографии в паспорте».

Но перед тем, как делать фото на документы, нужно обязательно постричься. Один из мурманских барбершопов предлагает уникальную услуги – стрижку «Хочу как Чибис». Предложение ограничено.