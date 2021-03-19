19 марта губернатор Андрей Чибис отмечает день рождения

Главе региона исполнилось 42. Учитывая трудоголизм, присущий Андрею Владимировичу, можно предположить, что в эти минуты он ещё готовится к отчётной конференции по итогу двух лет работы в регионе. Она состоится уже в это воскресенье.

За многочисленными поездками по региону и рабочими встречами в других субъектах именинника Андрея Чибиса проще всего следить через его страницу в «Инстаграм». Таких открытых для социальных сетей руководителей эксперты даже называют «губернаторами – блогерами». И глава нашей области держит планку по информационной открытости. Даже поздравления попринимая через «сторис».

Так поздравили Андрея Чибиса его замы – Елена Дягилева и Ольга Кузнецова, сенатор Татьяна Кусайко и многие другие.

Присоединяемся к тёплым словам. С праздником, Андрей Владимирович!