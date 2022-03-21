19 марта свой профессиональный праздник отмечали моряки-подводники АРПК «Тула»
В преддверии такой даты на атомном ракетном подводном крейсере «Тула» состоялись тренировки экипажа по элементам базовой подготовки.
Российские субмарины ежедневно несут боевое дежурство в водах мирового океана. Подводные ракетоносцы - один из ключевых элементов атомной безопасности нашей страны.
Михаил Морозов, командир К-407 «Новомосковск»: «Основное назначение крейсеров - это составляющая триады ядерных сил Российской Федерации – стратегическое сдерживание, недопустимость даже в мыслях кого бы то ни было прийти к нам, на нашу территорию с войной. Мы эту задачу выполняем, она будет в любом случае успешно решена».
В это раз учения подводников развернулись у причалов, в главной базе подводных сил в Гаджиево. Личный состав боевых частей отработал действия по борьбе с пожаром.
Сценарии возгорания существуют самые разные: и при стоянке корабля, и на ходу. Моряки справились с условным огнём благодаря своевременной герметизации отсеков и применению локальных средств пожаротушения. Также подводники провели тренировку на боевых постах по плаванию в надводном положении, погружению и всплытию, отработали действия на случай аварии.
Подводный атомоход – сложная боевая система, вся работа которой построена на взаимодействии человека и машины. Её сердце – это ядерная энергетическая установка. Как и любой атомный реактор, она требует от моряков той же квалификации, которой обладает персонал обычных АЭС.
Сергей Мазур, командир дивизиона движения: «Это абсолютно таже ядерная энергетическая установка, здесь таже самая надёжность».
По признанию одного из членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера «Тула», желание стать подводником преследовало его с самого детства.
Владимир Наугорский, инженер группы дистанционного управления дивизиона движения: «Ещё в юности в руки попала книга известного писателя - мариниста, которая называлась «Люди, лодки, море». Прочитав её, было принято решение связать свою судьбу с морем, с морской службой. Эта книга была именно о подводном флоте, поэтому я решил связать свою судьбу с атомными подводными лодками. Это сложная работа, которую может делать не каждый».
Остаётся лишь пожелать экипажам субмарин спокойных дежурств, плавных погружений и лёгких подъёмов.