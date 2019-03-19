19 марта в России отмечают День моряка-подводника

Свой профессиональный праздник военные Северного флота встречают на боевом посту. Экипаж ракетного крейсера «Юрий Долгорукий» Северного флота под командованием капитана 1 ранга Сергея Морозова сегодня занимается своей плановой боевой учебой в гарнизоне Гаджиево. Подводники готовятся к выходу в море, совершенствуют навыки по управлению сложнейшей техникой, до автоматизма отрабатывая свои действия.

Впрочем, «Долгорукий» - самая современная российская атомная подлодка и в отличие от предшественников имеет «цифровую начинку». «Раньше все вручную делал личный состав. Сейчас дистанционное управление, - рассказывает Сергей Морозов, командир крейсера «Юрий Долгорукий». – Там, где раньше работали три человека, сейчас один».

Напомним, залповые стрельбы «Долгорукого» по полигону на Камчатке выполненные в мае 2018 года, занесены в Книгу рекордов Вооруженных Сил России. Тогда ракетоносец проекта «Борей» нанёс массированный учебный удар сразу четырьмя ракетами «Булава».

Экипаж субмарины - лишь один из десятков коллективов моряков-подводников Северного флота, благодаря службе которых интересы России надежно защищены.