19 месяцев и 3 тысячи миль позади: Мурманск встречает экспедицию дрейфующей станции «Северный полюс-41»

Дрейфующая станция «Северный полюс-41» завершила экспедицию в высоких широтах Ледовитого океана. За 19 месяцев с начала работы полярники преодолели 3 тысячи миль на уникальном судне. Сегодня экипаж СП-41 вернулся в Мурманск.

Встречали отважных полярников мурманские школьники и юнармейцы. В торжественной обстановке исследователи покинули борт корабля, который много месяцев служил им домом. Теперь они вернулись на Большую землю.

Благодаря созданию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» была возобновлена программа исследований, впервые стартовавшая в далеком 1937 году. 20 месяцев станция дрейфовала в северных водах среди льдин. За это время учёные выполнили программу из 50 направлений исследований, включающих изучение природных компонентов Арктического региона от дна Северного ледовитого океана до стратосферы.

Андрей Павлов, ведущий специалист-ледоисследователь: «Мы конкретно: ледовая обстановка, строение и структура льда. Изменение физических свойств в течение всего периода наблюдений. Наблюдения динамики, что тоже очень важно».

Александр Варакин, метеоролог: «Я занимался общими метеорологическими исследованиями. Это сводки погоды, грубо говоря, каждые три часа. Плюс сбором спутниковых и радарных снимков ледовой обстановки. Самое яркое впечатление – длинная-длинная полярная ночь, а потом нескончаемый полярный день. И собственно - измерение солнечного сияния в этот полярный день».

Во время командировки полярники проводили свои исследования на льдине, на которую высадились вместе с необходимым оборудованием.

Александр Макаров, директор Государственного научного центра РФ Арктического и Антарктического научно-исследовательского института: «Мы используем новое оборудование, тяжёлое, геологические пробоотборники, океанологическое оборудование: пробоотборники, зонды, которые невозможно было бы использовать со льда, потому что они очень тяжёлые. У нас было несколько ситуаций, когда льдина вокруг платформы разрушалась, ледовый лагерь приходилось сворачивать, что было бы невозможно, если бы эта платформа не работала. И, соответственно, мы всегда были на связи. Очень комфортные условия проживания для всех ребят - наших героев-полярников».

Во льдах качество работы зависит от уровня комфорта и безопасности. Здесь обустроены уютные каюты, есть спортзал, комнаты отдыха и удобная столовая, где даже нашёлся уголок для милых воспоминаний. Сотрудники там сделали фотостену со снимками домашних любимцев, чтобы не скучать по ним в пути.

Роман Самсонов, ведущий специалист-биолог: «Восстановить силы и хорошо отдохнуть. Во-первых, благодаря нашему замечательному камбузу, где всё хорошо было организовано. И, в общем и целом, когда ты после работы можешь прийти к себе в свою личную одноместную каюту и быть предоставленным самому себе. В какие-то моменты может даже выбирать, что хочешь освежиться в душе или сходить в баню. В этом плане всё было замечательно и комфортно».

Конечно, ресурс надёжности, заложенный в платформу, поразила весь экипаж. Капитан Андрей Кубик признается, что специалисты не верили, что судно само пробьётся сквозь ледовый плен, а у него получилось.

Андрей Кубик, капитан ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»: «В таком ледовом плавании я в первый раз. В арктических морях я был, но не в ледовых условиях. Даже каждую минуту, я бы сказал, что-то новое видели. Научились различать льды тяжёлые от лёгких. Научились находить пути между льдами и по льдам».

Во время экспедиции учёные узнали больше о том, как воды Тихого и Атлантического океанов влияют на потепление в Арктике. Это очень важно для создания прогнозов круглогодичной навигации на трассе Северного морского пути.

Но точные выводы делать рано. Сейчас полученные данные полярники будут обрабатывать и внимательно изучать. И не в Мурманске, сначала они вернутся домой в Санкт-Петербург.

Отметим, что следующую экспедицию планируется запустить в августе-сентябре этого года.