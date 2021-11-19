19 ноября специалисты ракетного и артиллерийского вооружения Северного флота отмечают профессиональный праздник - День ракетных войск и артиллерии

В преддверии праздника - Дня ракетных войск и артиллерии экипаж фрегата «Адмирал Горшков» успешно выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования «Циркон», а ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» провели тренировки с отработкой условных ракетных ударов по кораблям противника.

Комплексы «Бал» и «Бастион» - основа береговых ракетно-артиллерийских войск Северного флота. Они могут поражать групповые и одиночные морские цели на малой и большой дальности, до нескольких сотен километров, в зависимости от типа ракеты.

Руслан Житенёв, командир стартовой батареи ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии: «Быть ракетчиком - это призвание. Это значит, что нужно быть всегда готовыми к действию, выполнять свои задачи по предназначению в любое время дня и ночи. Я горжусь тем, что служу здесь в этих войсках. Ракетный комплекс «Бастион» - новейшая техника, новейший образец вооружения. Всё здесь очень современное, компьютеризированное. Не возникает проблем с использованием и эксплуатацией вооружения военной техники».

По итогам года отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада Кольской флотилии признана лучшим береговым соединением Северного флота. Летом и в начале осени её военнослужащие участвовали в учениях по обороне Кольского полуострова и успешно выполнили стрельбы по мишеням в Баренцевом море.