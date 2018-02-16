19 проектов по благоустройству Мурманска ждут решения горожан

19 проектов отобрали представители администрации города Мурманска и общественники после опроса, который в течение нескольких недель проходил в городе-герое. Напомним, власти решили спросить у мурманчан, какие общественные территории они хотят благоустроить.

1,5 тысячи предложений по благоустройству парков, скверов и зон отдыха подали жители Мурманска во время анкетирования, которые проводили городские власти в библиотеках, районных управлениях и нескольких кинотеатрах. Внести свои предложения мог каждый неравнодушный житель Мурманска.

- Еженедельно мы делали выемку анкет, в которых большинство предложений касались благоустройства Семёновского, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Очень много предложений, в которых мурманчане просят благоустроить «Аллею поколений» на улице Хлобыстова. Много предложений по Первомайскому округу.

Задача общественной комиссии сегодня выбрать 19 самых перспективных проектов из предложенных жителями областного центра. Дизайнеры оформят эти идеи в графическом виде, чтобы каждый горожанин мог с ними познакомиться, а потом и проголосовать за лучшее исполнение. Посмотреть на работы можно будет в галерее на втором этаже делового центра «Артика». Экспозицию презентуют 19 февраля.

- Хочу поблагодарить мурманчан за высокую активность. Много интересных предложений. Но самый важный момент - это голосование, которое произойдет 18 марта, - замечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Хочу призвать всех проявить максимальную активность для того, чтобы были выбраны наиболее достойные проекты.

Проголосовать за наиболее понравившиеся объекты для благоустройства можно будет 18 марта. В Мурманске будут работать 137 участков для голосования за проекты благоустройства общественных зон. Все они будут выделены специальным оформлением. Об их месторасположении мурманчан обязательно известят, поэтому найти место для опроса, желающие смогут без проблем, обещают в администрации.