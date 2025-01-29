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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.25 19:30

19 сценариев опасных ЧП: в Заполярье начались ежегодные Межведомственные учения «Безопасная Арктика – 2025»

Старт масштабному учению МЧС России по защите регионов Арктической зоны дали в Архангельске. В его открытии в формате видеоконференцсвязи принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В третий раз специалисты межведомственных структур Арктики объединяют усилия для отработки потенциально опасных происшествий.

Старт масштабному учению МЧС России по защите регионов Арктической зоны дали в Архангельске. В его открытии в формате видеоконференцсвязи принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно постоянно находиться в режиме тренировки … А с точки зрения взаимодействия - стать ещё более эффективными».

Событие затронет 10 субъектов нашей страны и займёт без малого три дня. Тренировка организована по поручению Президента России Владимира Путина.

Арктика – стратегический регион для России. Эта территория имеет глобальное значение для страны и обеспечения её безопасности. Поэтому учения, в том числе и локальные - в северных широтах - регулярны. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Летом под руководством министра МЧС Александра Вячеславовича Куренкова отработали вводную по аварии на атомной станции … Справились с этой задачей чётко и успешно».

Для учений 2025 года создана межведомственная группировка, в которую вошли силы и средства министерств и ведомств, хозяйствующих субъектов, органов исполнительной власти арктических субъектов и муниципалитетов. В практических мероприятиях задействованы функциональные и территориальные подсистемы РСЧС.

Вадим Михайлов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «В ходе этих учений задействовано более 100 единиц различной пожарной, спасательной и специальной техники».

В рамках учений планируется апробация методик, алгоритмов и национального стандарта. В Мурманской области отработают 4 вводные тренировки: ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной сходом лавины на горнолыжном комплексе, аварию на подводном потенциально опасном объекте в Баренцевом море, крупный пожар на территории склада горюче-смазочных материалов и «Горный удар».

Склоны горы Кукисвумчорр стали местом учений по борьбе со стихией. По сценарию, из-за землетрясения лавина накрыла шестерых лыжников, повредила ЛЭП и заблокировала 20 машин. Кроме того, пострадали жилые дома.

Были организованы эвакуация жителей домов, попавших в зону катастрофы, переселение пострадавших и организация пункта обогрева для застрявших на дороге.

Научные сотрудники Кольского филиала Российской Академии наук подтвердили факт землетрясения и сообщили в штаб о времени и характеристиках лавины.

В учениях участвовали более 300 человек и 59 единиц техники, включая вертолёт Ми-8 МЧС России, снегоходы и специализированные машины. В одной зоне велись поиски людей с лавинными датчиками, в другой – использовались кинологические службы, в третьей – деблокировали машины. Авиация поддерживала наземные силы, доставляя специалистов в эпицентр ЧП. 

Пострадавших эвакуировали к мобильной базе экипажа медицины катастроф, а в это время психологи оказывали поддержку родственникам.

Вадим Михайлов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Действия спасателей показали их профессионализм и хорошие навыки действий в условиях низких температур, высокого снежного покрова».

Второй вводной на территории региона стала отработка аварии на подводном потенциально опасном объекте. В Центре кризисных ситуаций обнаружили превышение радиационного фона на дороге. ГИБДД остановило автомобиль с загрязненными морскими биоресурсами, специалисты оценили загрязнение и обработали транспорт и людей.

Всего в регионах Арктической зоны МЧС и другие ведомства отработают 19 сценариев, каждый из которых отражает характерные для конкретной территории возможные ЧС. За ходом учения наблюдали делегации более 20 чрезвычайных служб стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и СНГ.

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