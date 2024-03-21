19 вопросов: состоялось заседание Совета депутатов города Мурманска

На заседании народные избранники утвердили и дату отчётов глав муниципального образования и администрации Мурманска. 25 апреля они подведут итоги проделанной работы.

Депутаты рассмотрели 19 вопросов, в числе которых и передача имущества в муниципальную собственность.

В Мурманске состоялось 56-е заседание Совета депутатов. На повестке 19 вопросов, в числе которых отчёт Контрольно-счётной палаты города.

Алексей Ищук, депутат городского Совета депутатов г. Мурманска: «Вопрос по отчёту Контрольно-счётной палаты о проделанной работе в 2023 году. Выявлено по этому отчёту 560 нарушений на общую сумму порядка 300 миллионов рублей».

Обсуждений коснулись и изменения в законодательстве. Например, обновления внесли в 14 приложений к решениям Совета депутатов Мурманска.

Елена Сердюк, депутат городского Совета депутатов г. Мурманска: «Изменения будут внесены в решение о звании «Почётный гражданин города Мурманска», о награждении почётными грамотами главы администрации, главы муниципального образования города Мурманска. Для каждого жителя нашего города любая отметка очень важна, поэтому эти изменения необходимы и будут внесены».

Это делается чтобы привести нормативно-правовые акты в соответствие с федеральным законодательством.

Депутаты обсудили и имущественные вопросы.

Алексей Ищук, депутат городского Совета депутатов г. Мурманска: «О выполнении планов приватизации муниципального имущества в 2023 году. Доход от приватизации составил порядка 41,7 миллиона рублей. Эта сумма покроет дефицит бюджета города Мурманска».

На заседании народные избранники утвердили и дату отчётов глав муниципального образования и администрации Мурманска. 25 апреля они подведут итоги проделанной работы.