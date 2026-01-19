19 января православные христиане отметили Крещение Господне

Накануне праздника в Мурманске были оборудованы три проруби-иордани: на Семёновском озере, на озере Среднем и разливе Иванова ручья. Принять участие в омовении могли все желающие.

В этом году крещенские купания провели в достаточно тёплую погоду и объединили более 3000 человек, в том числе, немалое количество детей.

Представители духовенства отметили, что все погружения до освещения воды – это закаливание, а купание в проруби после ритуала способствует духовному очищению.

На протяжении всего события было организовано дежурство спасателей и медиков, которые следили за соблюдением мер безопасности и самочувствием приходящих. Важно помнить, что во избежание переохлаждения организма, погружение в ледяную воду требует поэтапной подготовки.

Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «Перед тем как окунуться в купель, нужно подготовиться».

В ежегодном празднике принял участие и губернатор Мурманской области. Погружения в холодную воду – традиционное начало рабочего дня Андрея Чибиса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мне тут опытные «моржи» подсказали, что правильно заходить и выходить. Очень полезно, всем рекомендую».

Крещенские купания на Семёновском озере длились до четырёх утра следующего дня.