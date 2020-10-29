197 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Один заболевший есть и на стройке в Белокаменке.

Больше всего заболевших в Мурманске (+82), Оленегорске (+31) и Мончегорске (+18). Шесть человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Только государственные лаборатории области сделали более 460 тестов на Covid-19.

Эксперты напоминают жителям области о правилах эпидемической безопасности, от которой зависит уровень распространения вируса. Прежде всего это средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, не стоит забывать и про социальную дистанцию. Эффективным средствам профилактики в это время года специалисты называют прививки от гриппа. От коронавируса данная вакцина не защитит, но, по крайне мере, вы не заболеете и тем, и другим, получив осложнения. Сделать её можно в поликлинике по месту жительства, при себе нужно иметь паспорт и полис.