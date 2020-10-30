199 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области

4 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+98), Оленегорске (+29) и Мончегорске (+20). Учитывая темпы распространения вируса. В правительстве региона было принято решение продлить режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Эта мера безопасности будет действовать до 12 ноября. На весь период ограничений работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности. Решение принято на основании рекомендаций главного санитарного врача региона.