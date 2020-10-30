День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.20 19:30
199 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области
4 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.
Больше всего заболевших в Мурманске (+98), Оленегорске (+29) и Мончегорске (+20). Учитывая темпы распространения вируса. В правительстве региона было принято решение продлить режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Эта мера безопасности будет действовать до 12 ноября. На весь период ограничений работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности. Решение принято на основании рекомендаций главного санитарного врача региона.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
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