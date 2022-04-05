2 апреля в ТРЦ «Форум» открылся временный офис «МФЦ» Мурманской области

Отделение МФЦ по Ленинскому округу закрылось на капитальный ремонт, который должен завершиться в августе. Но без цифровых услуг жители столицы Заполярья не останутся. Документы можно оформить в отделении, которое открыли на первом этаже торгового центра «Форум».

Евгений Таничев, житель города Мурманска: «Раньше такое я видел только в Москве, других крупных городах, где в торговых центрах открывают отделения МФЦ. На самом деле расположение очень удобное. Знаем, что из-за ремонта в Ленинском районе сюда перевели специалистов».

Больше 15 лет Евгений занимается оформлением различной рабочей документации. Практически, это его ежедневный труд. Житель Мурманска отметил, что в МФЦ работают компетентные и отзывчивые люди. К тому же власти постоянно совершенствуют процесс обслуживания.

Вера Орлова, заместитель министра цифрового развития Мурманской области: «В этом году планируется провести капитальный ремонт двух отделений: областного многофункционального центра в Ленинском и Первомайском округах. При проведении ремонта планируется обновление зала ожидания, интерьера зала ожидания. Планируется обновление детского уголка, мест приёма заявителей».

Например, количество окон для приёма граждан увеличится с 22 до 26, что положительно скажется на доступности и качестве услуг. Что касается отделения в ТЦ, то и здесь есть преимущества.

Ольга Ярыченко, руководитель ГОБУ «МФЦ МО»: «Здесь транспортная доступность, ещё плюс, граждане, которые посещают торговый центр, могут получить услуги, либо наоборот, пришли за услугами, прошлись по магазинам, приобрели требуемые товары и отправились домой».

В «Форуме» оказывается весь спектр услуг кроме паспортного учёта, миграционного и регистрационного. Это те услуги, которые территориально привязаны к отделу миграционной службы Ленинского округа. Их можно получить в отделении на ул. Комсомольская, 10.