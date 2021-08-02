2 августа свой профессиональный праздник отмечают голубые береты

В Мурманске этот день обычно проходит тихо и мирно. Купаться в фонтанах холодно, да, и уважающий себя десантник так никогда делать не будет.

Фразу «Никто, кроме нас!» - неофициальный лозунг «крылатой пехоты» одни считают едва ли не смыслом жизни, другие воспринимают как шутку. Впрочем, недооценивать значение ВДВ в военной истории страны очень неправильно.

Та же 9-я рота, про которую снял, не имеющий ничего общего с действительностью, фильм Федор Бондарчук, была парашютно-десантной. Так вот, 39 человек сдерживали натиск сотен душманов. И это только один из многочисленных примеров.

2 августа десантники встречаются, прежде всего, для того, чтобы почтить память погибших товарищей.