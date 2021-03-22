В регионе увеличен размер единовременной финансовой помощи безработным гражданам на открытие собственного делаС 22 по 26 марта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» будет временно перекрываться движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.21 19:30

«2 года за 2 часа» - Андрей Чибис отчитался перед северянами об итогах своей работы на посту губернатора Мурманской области

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С Мурманской областью стали считаться. Произошло это, в первую очередь, благодаря тому экономическому драйву, которого удалось добиться в регионе. За 2 года доходы областного бюджета увеличились на 38%».

Главным «топливом» для роста экономики губернатор назвал инвестиции. Регион получает их от резидентов преференциальных режимов ТОР и Арктической зоны РФ, которых становится всё больше.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас у нас пять резидентов ТОР. В целом объём инвестиций уже составляет по проектам, которые вошли в ТОР, 95 млрд рублей. И у нас уже на подходе шестой резидент, который создаст ещё дополнительно 636 рабочих мест, и в целом резидентами ТОР будет создано более 2 тысяч рабочих мест».

Рост доходов бюджета позволяет больше вкладывать в социальную сферу. Конечно, в первую очередь это касается здравоохранения. И речь не только о борьбе с коронавирусом, на которую в прошлом году было выделено более 7,5 млрд рублей. Также проводится модернизация первичной медицинской помощи, улучшаются условия диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но всё это – дело не одного дня, а между тем меры нужно принимать уже сейчас.

Татьяна Кусайко, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ: «Я Вам предлагаю восстановить работу «Поезда здоровья», и мало того, расширить его региональным компонентом под названием «Азбука здоровья». В чём суть этого проекта, на мой взгляд, это очень важно: обучение вопросам профилактики населения, это позволит своевременно диагностировать, своевременно обращать на какие-то изменения со стороны своего организма и естественно улучшит раннюю диагностику и выявление заболеваний».

В 2021 году продолжится благоустройство дворовых территорий по всей Мурманской области. Для того, чтобы дворы были ещё и многофункциональными, их будут оборудовать современными детскими площадками и спортивным инвентарем. А те, кому его будет недостаточно, смогут посетить новые физкультурные комплексы, построенные в регионе.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Количество, в частности, спортивных объектов многократно возросло в наших населенных пунктах. В 2019 году у нас было введение ФОКа в Полярных Зорях, межшкольный стадион в городе Мурманске, 2020 год – это ФОК «Вертикаль». Кроме того, завершена наконец реконструкция спортивного комплекса «Долина Уюта».

Строятся в регионе не только спортивные комплексы. Большое внимание уделяется и другим социальным объектам, например, школам, детским садам и жилым домам. За два года в Мурманской области появились 14 новых объектов, в будущем планируется в разы увеличить это число.

Владислав Сандурский, министр строительства Мурманской области: «Одной из ключевых, важнейших, приоритетной задачей является строительство нового жилья в Мурманской области. Это строительство и многоквартирных жилых домов, комплексное развитие территории и точечная застройка. Мы активное внимание сейчас уделяем развитию индивидуального жилищного строительства».

Важно не только создать северянам комфортные условия для жизни, но и сделать так, чтобы Мурманская область шла в ногу со временем. В первую очередь это касается сферы образования, ведь за детьми, как мы знаем, будущее. Именно поэтому в регионе уделяется большое внимание созданию современных центров для школьников «Точки роста». А проект цифровизации «Умный регион», который охватывает все сферы – от транспорта и ЖКХ до вопросов образования, здравоохранения и туризма, призван облегчить жизнь северян.

Зинаида Разживина, министр цифрового развития Мурманской области: «За два года мы приступили к внедрению 15 информационных систем. Что же делают такие системы? Например, интеллектуальная система ЖКХ предназначена для получения достоверной информации о состоянии объектов ЖКХ, контроля поставки потребления ресурсов, а также оперативной поддержки служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Транспортная система позволяет в автоматическом режиме осуществлять мониторинг пассажирского транспорта».

Совсем скоро по области «поедут» и ярмарки «Наша рыба». Проекту дали старт летом 2019 года, но во время пандемии было принято решение перевести открытую торговлю  в онлайн-формат. Новый сезон привычных потребителю продаж стартует в 20 числах апреля, подчеркнул глава региона во время своей отчётной конференции «2 года за 2 часа».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Евгений
22.03.21 17:39
А вы за МкАд углубитесь и уверен, что тоже очаруетесь увиденным. На Руси говорят, что свинья везде грязь найдет!
Комментарий к новости:От восхищения до пессимизма – всего два километра
Беляева Татьяна
20.03.21 17:48
Баренбойм, верни оригинал справки от нотариуса Ерохиной на 1500 руб.
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Александр Баренбойм – что нам ждать от нового КоАП с 1 января 2021 года
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:25«Спартак и Калашников». Художественный фильм (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)По делам нашим - ключевая ставка Банк России 4,50%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 47 копеек, евро – на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Количество технологических нарушений в энергетике и ЖКХ региона за 2 года сократилось на 42,7%-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика