«2 года за 2 часа» - Андрей Чибис отчитался перед северянами об итогах своей работы на посту губернатора Мурманской области

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С Мурманской областью стали считаться. Произошло это, в первую очередь, благодаря тому экономическому драйву, которого удалось добиться в регионе. За 2 года доходы областного бюджета увеличились на 38%».

Главным «топливом» для роста экономики губернатор назвал инвестиции. Регион получает их от резидентов преференциальных режимов ТОР и Арктической зоны РФ, которых становится всё больше.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас у нас пять резидентов ТОР. В целом объём инвестиций уже составляет по проектам, которые вошли в ТОР, 95 млрд рублей. И у нас уже на подходе шестой резидент, который создаст ещё дополнительно 636 рабочих мест, и в целом резидентами ТОР будет создано более 2 тысяч рабочих мест».

Рост доходов бюджета позволяет больше вкладывать в социальную сферу. Конечно, в первую очередь это касается здравоохранения. И речь не только о борьбе с коронавирусом, на которую в прошлом году было выделено более 7,5 млрд рублей. Также проводится модернизация первичной медицинской помощи, улучшаются условия диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но всё это – дело не одного дня, а между тем меры нужно принимать уже сейчас.

Татьяна Кусайко, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ: «Я Вам предлагаю восстановить работу «Поезда здоровья», и мало того, расширить его региональным компонентом под названием «Азбука здоровья». В чём суть этого проекта, на мой взгляд, это очень важно: обучение вопросам профилактики населения, это позволит своевременно диагностировать, своевременно обращать на какие-то изменения со стороны своего организма и естественно улучшит раннюю диагностику и выявление заболеваний».

В 2021 году продолжится благоустройство дворовых территорий по всей Мурманской области. Для того, чтобы дворы были ещё и многофункциональными, их будут оборудовать современными детскими площадками и спортивным инвентарем. А те, кому его будет недостаточно, смогут посетить новые физкультурные комплексы, построенные в регионе.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Количество, в частности, спортивных объектов многократно возросло в наших населенных пунктах. В 2019 году у нас было введение ФОКа в Полярных Зорях, межшкольный стадион в городе Мурманске, 2020 год – это ФОК «Вертикаль». Кроме того, завершена наконец реконструкция спортивного комплекса «Долина Уюта».

Строятся в регионе не только спортивные комплексы. Большое внимание уделяется и другим социальным объектам, например, школам, детским садам и жилым домам. За два года в Мурманской области появились 14 новых объектов, в будущем планируется в разы увеличить это число.

Владислав Сандурский, министр строительства Мурманской области: «Одной из ключевых, важнейших, приоритетной задачей является строительство нового жилья в Мурманской области. Это строительство и многоквартирных жилых домов, комплексное развитие территории и точечная застройка. Мы активное внимание сейчас уделяем развитию индивидуального жилищного строительства».

Важно не только создать северянам комфортные условия для жизни, но и сделать так, чтобы Мурманская область шла в ногу со временем. В первую очередь это касается сферы образования, ведь за детьми, как мы знаем, будущее. Именно поэтому в регионе уделяется большое внимание созданию современных центров для школьников «Точки роста». А проект цифровизации «Умный регион», который охватывает все сферы – от транспорта и ЖКХ до вопросов образования, здравоохранения и туризма, призван облегчить жизнь северян.

Зинаида Разживина, министр цифрового развития Мурманской области: «За два года мы приступили к внедрению 15 информационных систем. Что же делают такие системы? Например, интеллектуальная система ЖКХ предназначена для получения достоверной информации о состоянии объектов ЖКХ, контроля поставки потребления ресурсов, а также оперативной поддержки служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Транспортная система позволяет в автоматическом режиме осуществлять мониторинг пассажирского транспорта».

Совсем скоро по области «поедут» и ярмарки «Наша рыба». Проекту дали старт летом 2019 года, но во время пандемии было принято решение перевести открытую торговлю в онлайн-формат. Новый сезон привычных потребителю продаж стартует в 20 числах апреля, подчеркнул глава региона во время своей отчётной конференции «2 года за 2 часа».