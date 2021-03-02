2 марта исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого заполярного краеведа Ивана Фёдоровича Ушакова

Он был доктором исторических наук, профессором, участником Великой Отечественной войны и почётным гражданином Мурманска. К юбилею Ивана Ушакова в МАГУ открыли аудиторию в его честь.

Профессор Сергей Никонов – ученик Ивана Федоровича Ушакова. В его воспоминаниях заполярный краевед остался эрудированным человеком с большим багажом знаний, который Ушаков успешно передавал своим студентам.

Сергей Никонов, профессор кафедры истории и права МАГУ: «К такому человеку можно испытывать только очень глубокие признательные чувства».

В Мурманском арктическом государственном университете в честь 100-летия профессора открыли аудиторию имени Ушакова. А специалисты архива Мурманской области подготовили и представили в вузе тематическую выставку.

Светлана Такашова, начальник отдела научно-справочного аппарата и информационного обеспечения государственного архива Мурманской области: «Там представлена докторская диссертация Ивана Федоровича «История Кольского Севера с древнейших времен», научные статьи, работы малых форм: статьи, очерки, декалоги. Очень интересные фотографии».

Студенты прочитали лекцию о жизни и вкладе в развитие науки мурманского краеведа.

Дарья Яковлева, студентка 5-го курса кафедры истории и права МАГУ: «Мне кажется, что его сложно оценить. Его вклад в научное исследование Кольского Севера просто нереален. Мне кажется, именно на таких фигурах и строится вся отечественная историческая наука».

Вячеслав Газизов, студент 5-го курса кафедры истории и права МАГУ: «Этот человек внёс большой вклад не только в изучение науки, но и как работник кафедры, который жил с университетом. И как основатель краеведения, и как педагог, ведь, Иван Федорович воспитал большое поколение своих учеников, которые работали и работают в школах, стали известными учёными, кандидатами, докторами исторических наук, которые также продолжают его дело по сегодняшний день».

Сотрудники и студенты Мурманского арктического государственного университета планируют сделать такие встречи в честь дня рождения профессора Ушакова ежегодными.