2 марта в парке «Патриот» близ Кильдинстроя вновь состоится «Гонка Героев»

Сотням участников из разных уголков страны предстоит преодолеть трассу в 5 км, пролегающую по заснеженному лесу и замёрзшим болотам в командном и индивидуальном зачётах.

Для тех, кто отважится бросить вызов, подготовлены не только естественные, но и порядка 20 искусственных преград.

Напомним, в прошлом году на территории парка «Патриот» состоялась первая за Полярным кругом «Гонка Героев». Экстремальное событие стало одним из ярких элементов 88 Праздника Севера. Провести легендарное испытание на прочность стало возможным благодаря новой инфраструктуре.

Регистрация участников уже открыта на официальном сайте «Лига Героев».