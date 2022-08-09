2 месяца в пути, тысячи километров - Степан Романчев успешно завершил свой автопробег до Владивостока и обратно на «зелёной ракете»

«Зелёная ракета» возвращается в Мурманск, за рулем которой Степан Романчев. Добро пожаловать домой! Степану 31 год, а его автомобилю 46 лет. Купил свою «копейку» за полгода до поездки до Владивостока и обратно, он сразу же начал подготовку к путешествию. По образованию автомеханик, но любовь к автопутешествиям у молодого человека появилась гораздо раньше.

«Зелёная ракета» возвращается в Мурманск, за рулем которой Степан Романчев. Добро пожаловать домой!

Степану 31 год, а его автомобилю 46 лет. Купил свою «копейку» за полгода до поездки до Владивостока и обратно, он сразу же начал подготовку к путешествию. По образованию автомеханик, но любовь к автопутешествиям у молодого человека появилась гораздо раньше.

Наталья Романчева, мама Степана: «Мы в отпуск ездили с детьми. Сначала на классике, «семерка» у нас была. Ещё кот с нами за компанию ездил. Потом машины меняли, так мы уже более 10 лет на машине путешествуем, можно сказать, Мурманск и Урал. Дальше не ездили».

9 июня автопутешественник отправился в путь. Отец Степана - Павел всегда был на связи с сыном. Помогал по вопросам ремонта и давал добрые советы.

Степан Романчев, автопутешественник: «Самое проблемное - это бензонасос, точнее, его толкатель, шток. Я вам сейчас покажу коллекцию уже сточенных. Я их менял порой каждые двести километров. Я считал, что мне очень везёт, если хотя бы 700-800 км одного штокера хватит».

ВАЗ 2101 вёл себя по-разному, чаще капризно и непредсказуемо.

Но, несмотря на все сюрпризы советского автопрома, Степан проехал более 30 городов нашей страны. Были подписчики, которые ждали его приезда. Например, в Твери Стёпу пригласили на ужин с индийской едой, а с дальнобойщиками он выпил кофейку.

Степан Романчев, автопутешественник: «Питался в основном в дорожных столовых, кафе. Жил в гостиницах, хостелах, по каучу останавливался, у друзей останавливался. Ребята, которые следили в телеграм-канале за моей поездкой, предлагали у них останавливался».

А вот в Заполярье «зелёную ракету» встречали уже мурманчане. Игорь - один из них, говорит, что завидует белой завистью и сам готов совершить автопробег, но только до Байкала. Считает свои долгом встретить автопутешественника.

Игорь Горбачевский, подписчик Степана: «Со Степаном мы хорошие знакомые, познакомились мы изначально в социальных сетях. В группе «ДТП ЧП», созданной Степаном. Вместе начинали помогать людям на дорогах, так и познакомились лично».

За поездкой Степана следили жители не только нашего региона, но и многие СМИ страны. Автопробег практически в 24 тысячи километров стал рекордным для жителя Мурманска и знаковым для многих людей, встретивших его на пути до Владивостока. Возможно, что именно поэтому он решил разыграть зелёную «копейку» среди подписчиков, но пока нужно как следует отдохнуть.