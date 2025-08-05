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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.25 19:30

2 миллиона на мечту! Юлия Лобанова стала одной из победителей регионального грантового конкурса «Губернаторский старт»

Теперь в Снежногорске появится многоформатное креативное пространство для чаепитий с друзьями, чтения в одиночестве или творчества.

Пока сложно представить здесь творческое пространство, но только не Юлии Лобановой - автору идеи создания необычного креативного кафе «Рыжий Лис». Жительница Снежногорска давно присмотрела помещение, а вот мысль открыть в нём арт-пространство пришла лишь весной, позже - проект поддержали финансово.

Юлия Лобанова, г. Снежногорск: «Мне выдали два миллиона. Это была максимальная сумма по гранту. И я её поучила».

О региональной субсидии «Губернаторский старт» Юлия узнала на бизнес-форуме, там познакомилась и с теми, кто, благодаря поддержке, уже осуществили задуманное. На каждом этапе подачи заявки инициативу курировали, предпринимателю помогали идти к мечте.

Юлия Лобанова, г. Снежногорск: «Обращалась к большому кругу людей, когда были непонятные моменты, отправляли на доработку какие-то документы. Было сложно, но я смогла».

Антикафе, комната для свободного общения и виртуальной реальности, кинотеатр, банкетный зал, зона для фотосессий – прекрасно уместятся в просторном помещении, чтобы учесть интересы совершенно разных категорий жителей. Юлия подчеркивает, что здесь должно быть место, в которое хочется возвращаться. Особая поддержка, конечно, от семьи. С креативом помогают и супруг, и ребёнок. А семейная традиция читать по вечерам книги вслух вылилась в предложение от сына обустроить в арт-пространстве книжную зону.

Юлия Лобанова, г. Снежногорск: «Он, кстати, предложил книжный уголок. Я об этом не подумала, а он вспомнил. Уголок для любителей читать будет по его предложению».

Из русских сказок перекочевало в пространство и его название. Юлия признается, что «Рыжий лис» ассоциируется у неё не только с хитростью, но и с народной самобытностью, уютом и теплом. К ремонту будущего арт-пространства уже приступили, планируемая дата открытия – весна 2026-го. «Рыжий Лис», надеется предприниматель, станет точкой притяжения для снежногорцев всех возрастов.

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