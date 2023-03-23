2 млн рублей дадут молодым кинематографистам на съёмки фильмов о Мурманской области

Такая поддержка им оказывается в рамках губернаторского гранта.

На получение гранта губернатора претендуют 13 киноделов. Они сначала прошли отбор, а теперь и этап защиты проекта. В случае победы, 4 команды получат по 500 тысяч рублей на создание нового фильма.

Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер»: «Все эти проекты касаются продвижения нашего региона. Все они рассказывают о Кольском полуострове. Место действия – Кольский полуостров, что для нас важно. Мурманская область во всей красе».

В конкурсе участвуют кинематографисты от 18 до 35 лет. В этом году, по словам участников кинокомиссии, не просто рекордное число заявок, более того, их предоставили даже жители других регионов страны.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «В этом году ещё принимают участие конкурсанты из Петербурга, Московской области и других субъектов РФ. Это говорит о том, что проект масштабируется, он правильный. А главное, влияет на развитие нашего региона».

По результатам питчинга стало понятно, что в основном молодые кинематографисты планируют снять короткометражные игровые фильмы, но есть и документальный проект. В их картинах поднимаются проблемы поиска себя в мире, вопросы нравственных ценностей и доброты.

Один из участников конкурса – наш оператор Виталий Артемьев, который планирует рассказать о супергероях, живущих среди нас.