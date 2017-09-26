2 октября состоится Всероссийский день приёма родителей

Родителям дошколят предлагают высказаться. 2 октября по всей стране впервые состоится Всероссийский день приёма родителей. В этот день мурманчане смогут прийти в общественную приёмную Дмитрия Медведева и задать свой вопрос, связанный с дошкольным образованием. Представители правящей партии обещают отреагировать по каждой проблеме.

27 сентября воспитатели отметят профессиональный праздник, а уже 2 октября слово дадут родителям их воспитанников. Не только для поздравлений. Приёмный день состоится в рамках федерального партийного проекта «Детские сады – детям».

- Все участники процесса - воспитатели, заведующие и родители – все заинтересованы, чтобы система дошкольного образования развивалась, - отмечает Ирина Шухат, региональный координатор проекта «Детские сады – детям».

В нашем регионе на 46 тысяч дошколят приходится более двухсот детских садов. И, наверняка, многим родителям есть что сказать. Организаторы к неудобным вопросам готовятся и обещают отреагировать на все жалобы. Однако, отмечают, что скандалов не ждут. По статистике в Мурманской области практически нет очередей, новые здания строятся, инцидентов с денежными поборами также не замечено, отмечает Юлия Синякова, начальник отдела комитета по делам молодёжи администрации города Мурманска.

- Если у кого-то нет возможности приехать, для них будет открыта онлайн-линия по скайпу, - сообщил Юрий Шадрин, руководитель региональной общественной приёмной Д.А. Медведева. – На участие заявились уже Мончегорск, Кола и Видяево. Мы готовы выслушать по предварительной заявке всех.

Желающих задать вопрос ждут 2 октября в общественной приемной на просп.Ленина, 88.Обращения также принимаются по телефону 69-33-00.