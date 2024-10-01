2 октября в Кандалакше и Апатитах стартует Неделя скандинавской моды

Компания «Орсо Групп» представит на «Норвежской выставке» коллекции верхней одежды из мембранной ткани, разработанной по современным технологиям.

На сегодняшний день контакты России и Норвегии сведены к минимуму. И это оказывает огромное влияние на рынок одежды скандинавских брендов. Покупательский спрос покрывает только товарный остаток, который распродают на «Норвежских выставках» от компании «Орсо Групп», которая реализует вещи по привлекательным ценам.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится, ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Арина, менеджер «Нордической выставки»: «Это демисезонная куртка от компании «Volpe dorate». Она на верблюжьей шерсти. Показываю: снаружи материал артик-тэк. Эта модель от слова - совсем не промокает и не продувается. Можно спокойно выходить и в дождь, и в ветер, и в снег. В ней всё нипочём. Модель средней длины, но всё прикрывает. При этом она не сильно длинная. В ней удобно будет и в машине, и на улице пешком ходить. Куртка имеет огромное количество карманов - мечта любого мужчины».

На выставке представлена продукция из Греции, Финляндии, Италии, Канады и Германии. Модели на все сезоны: от норковых шуб и дублёнок до кожаных курток. Инновационная технология позволяет сочетать, казалось бы, несочетаемое: лёгкость и комфорт с теплостойкостью и практичностью.

Только пять дней - со 2 по 6 октября включительно - с 10 до 20 часов, норвежская верхняя одежда со скидками до 70% будет представлена сразу в двух городах нашего региона: в Кандалакше в гостинице «Беломорье» на Первомайской улице, 31 (1-й этаж бывшего магазина «АЛВЕР»), в Апатитах на улице Бредова, 26а (ориентир - бывший магазин «DNS»).

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