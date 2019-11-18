ЗНАКИ 2.0: Трудный случай - гороскоп двойняшкам даёт Сергей Згазинский2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.19 19:30

2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника

Правительство РФ одобрило проект федерального закона о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере 2000 рублей.

В России проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Результатом стало увеличение денежных выплат для всех категорий военных. Уточняется, что выплата включает размер оклада, ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу со сведениями, представляющими государственную тайну.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Александр
14.11.19 21:55
С 2007 года в Интернете выложен сайт: "Перспективные водолазные технологии с НЕОГРАНИЧЕННОЙ глубиной погружения" - http://deepdivertech.narod.ru/indexru.html Этот сайт два раза стал победителем во
Комментарий к новости:Водолазы Северного флота готовятся к Армейским играм
Аександр
13.11.19 03:36
Прошу обратить внимание на работу "горегаза". Работники молодцы. а руководство - уроды.
Комментарий к новости:Андрей Чибис подал «сигнал SOS» в «ВКонтакте»
Олег
11.11.19 21:26
Аскольдовцев 41 - 77, батареи чуть теплые, в квартире холодно, в управляющей организации заявки принимают, но ничего не делают, говорят не их проблемы - воздуха в трубах нет.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа (12+)08:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин стабилизировались-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро вырос на 12 копеек-PRO ЭнергетикуО «третьей ноге» в энергетике Мурманской области говорили во время конференции «СевТЭК-2019»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 340 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика