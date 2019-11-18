2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника

Правительство РФ одобрило проект федерального закона о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере 2000 рублей.

В России проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Результатом стало увеличение денежных выплат для всех категорий военных. Уточняется, что выплата включает размер оклада, ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу со сведениями, представляющими государственную тайну.