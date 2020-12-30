2 января мурманский океанариум вновь открывает свои двери для посетителей

Долгожданную новость сотрудники опубликовали на странице предприятия в соцсети. Но есть несколько условий посещения. Представления будут укороченные – не более 30 минут, следовательно, и билеты будут стоить дешевле.

Максимальная заполняемость зала - 50%, рассадка зрителей в шахматном порядке. На входе обязательная термометрия. Все гости должны быть в масках и перчатках.