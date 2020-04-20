20 апреля отмечается День донора

Это один из немногих праздников, который имеет действительно жизненно-важное значение. Без помощи людей, сдающих кровь и её компоненты, многие не смогли бы выжить. Даже сейчас в период пандемии коронавируса они продолжают это делать.

Донорская кровь нужна всегда. Только сейчас, в период всеобщей самоизоляции, сдать её стало несколько сложнее. Например, теперь на станции переливания временно приостановлена сдача её компонентов. А доноры принимают строго по записи.

Ольга Склярова, заместитель председателя и руководитель проектов мурманской региональной общественной организации доноров «Капля жизни»: «На входе висит антисептик, люди обрабатывают руки. Естественно, надевают бахилы, маски. Соблюдается запись доноров чётко по времени, чтобы не скапливалось очень много людей. Доноры должны приходить чётко по времени. Также измеряется температура всем донорам».

Доноры крови обязательно рассказывают о своём самочувствии и в течение месяца после сдачи, в случае заболевания коронавирусом, они обязаны сообщить об этом на станцию. Пока таких случаев зафиксировано не было. Люди серьёзно относятся к делу.

В День донора организуют пусть и небольшой, но праздник, в этот раз от такой традиции пришлось отказаться.

Ольга Склярова, заместитель председателя и руководитель проектов мурманской региональной общественной организации доноров «Капля жизни»: «Хочется поздравить всех доноров, а также врачей службы крови, всех причастных к этому волонтёров, которые участвуют в наших акциях, всех людей с этим прекрасным праздником. Как я его называю – «Профессиональный праздник доноров». Хочется пожелать большого здоровья, успехов и по возможности: сдайте кровь, а потом оставайтесь дома».

Благодаря ответственному отношению и неравнодушию доноров к своему делу дефицита крови в наших больницах, даже в такое непростое время, нет.