20 апреля в стране пройдёт ежегодная акция по грамотности «Тотальный диктант»

В этом году 11 площадок примут участников диктанта.

Желающие проверить свою грамотность смогут сделать это уже в эту субботу, благодаря традиционной образовательной акции «Тотальный диктант».

На протяжении уже 20 лет несколько сотен тысяч человек по всему миру пишут добровольный бесплатный диктант. Кто-то из любви к русскому языку, кто-то, чтобы проверить силы и знания, как своеобразный вызов себе. Анжелика Болозович, координатор проекта «Тотальный диктант» в Мурманске: «В этом году у нас количество площадок одиннадцать. Это для классического тотального диктанта. Две площадки – это детский тотальный диктант. И одна площадка - это «Тест.Труд» – тотальный диктант для тех, кто изучает русский язык как иностранный».

На данный момент в столице Заполярья зарегистрировано уже 270 человек - участников, но организаторы ожидают порядка 350. Среди них, конечно, есть и студенты. К слову, МАУ - одна из центральных площадок для диктанта уже не первый год. Здесь проходят и подготовительные курсы, которые может посетить любой желающий. Преподаватели не упускают возможности сагитировать своих студентов принять участие в образовательной акции.

Оксана Саватеева, заведующая кафедрой филологии и межкультурной коммуникации и журналистики Мурманского арктического университета: «Мы их готовим к тому, что в апреле они пойдут писать «Тотальный диктант», к которому мы также проводим подготовку. Будет четыре занятия. Завтра последнее, которое проводит председатель экспертной комиссии Марьева Майя Владимировна. Можно прийти, подтянуть свои знания – особенно в орфографии и пунктуации, что всегда вызывает наибольшее затруднение при написании диктанта. И наши ребята пойдут достаточно внушительным составом писать этот тотальный диктант».

По словам координатора проекта, секрет успешного завершения испытания прост.

Анжелика Болозович, координатор проекта «Тотальный диктант» в Мурманске: «Во-первых, конечно же надо ходить на подготовительные занятия по тотальному диктанту. Не все посещают, не все могут по объективным причинам. Но есть электронная запись всех занятий, поэтому можно на официальном сайте «Тотальный диктант» их просмотреть. Обязательно повторить правила дня, так как на каждом занятии есть определённые правила, где уделяется внимание тем аспектам, которые будут заложены в текст тотального диктанта. И конечно же надо выучить двенадцать «тотальных» слов - это слова сложные слова к написанию. Их нужно запомнить. Они словарные. Три из них обязательно достанутся нашему региону».

На интеллектуальное времяпрепровождение всё ещё можно зарегистрироваться на сайте «Тотальный диктант»: https://totaldict.ru/murmansk/