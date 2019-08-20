20 августа 84-ю годовщину отмечает градообразующее предприятие Полярного - 10-й судоремонтный завод

Кроме ремонта военных кораблей 10-й судоремонтный завод, которому в этом году исполнилось 84 год, занимается заказами компаний «Росатом», «Морспасслужба», «Мурманское морское пароходство». В содружестве с рыболовецкими колхозами заводчане создают морехозяйственный комплекс по выгрузке и переработке морских биоресурсов. 19 августа в акваторию Пала губы зашло судно «Мичуринск», которое станет своего рода первой перевалочной базой для рыбаков-прибрежников.

Совсем недавно на предприятии открыли участок по переработке ртутных ламп. Он обеспечивает и нужды самого завода, и всего ЗАТО.

Самый загруженный объект завода - станция испытания баллонов и крытый плавдок. Ежедневно бригады выезжают на сервисные работы по гарнизонам Мурманской области.

«У нас увеличился портфель заказов, - отмечает Евгений Зудин, генеральный директор АО «10 СРЗ». - Сейчас он по заводу составляет уже больше миллиарда рублей в год, есть чем гордиться! На следующий год своё 85-летие мы планируем отметить более широко, чтобы уже однозначно было видно, что завод вернулся, может быть, не на тот уровень, который был в советское время, но, тем не менее, он занимает достойную нишу».

Интересный факт, свидетельствующий о позитивных изменениях в жизни завода, - средний возраст сотрудников за 4 года снизился с 53 лет до 44-х, а штат предприятия вырос в два раза.