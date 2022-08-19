20 августа в Мончегорске состоится фестиваль «Табуретка». Программа – «офигенская»

Жителей и гостей города ждут премьера фильма «Дух сейда», стендап со специальным гостем - актрисой, стендап-комиком, звездой сериала «Я не шучу» Еленой Новиковой и встреча с актёром тетра и кино Сергеем Селиным, он же Дукалис.

Жителей и гостей города ждут премьера фильма «Дух сейда», стендап со специальным гостем - актрисой, стендап-комиком, звездой сериала «Я не шучу» Еленой Новиковой и встреча с актёром тетра и кино Сергеем Селиным, он же Дукалис.

Арт-объект в Мончегорске всё тот же, а вот формат фестиваля «Табуретка» всё ярче и масштабней. В этом году это не только поэтическое событие, но и школа стендапа, кинолаборатория, индустриальный пленэр и различные активности.

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика»: «Я уже прошлась по парку. Я уже поняла, что весь парк уже застроен. Там нет свободного места, там масса шатров. Очень красивые фотозоны, где можно «провалиться» в дыру, которая тебя засасывает или оказаться внутри картины Ван Гога, или стать Мона Лизой, или тремя богатырями, чтобы твоё лицо там было. Там много-много сейчас всего. И я уже вижу, что это всё будет мощно. Этот фестиваль будет самым крупным».

Одно из долгожданных событий программы - это премьера короткометражного фильма «Дух сейда». Просмотр ленты состоится в субботу, 20 августа, в Мончегорском Доме культуры в 18.00. Режиссёр картины Малена Гнибеда. Команда работала над фильмом две недели. Сложно было написать сценарий, передать весь сюжет в коротком метре. Съёмки проходили в городе металлургов, в них принимали участие местные ребята.

Малена Гнибеда, режиссёр: «Фильм о том, как четверо подростков, включая ещё маленькую сестрёнку, отправляются в поход к таинственному Сейду, чтобы проверить легенду о том, что дух отца одной из девочек живёт в этом сейде. Она очень хочет с ним встретиться, так как сожалеет о том, что не сделала в прошлом. И в итоге наши герои заблудились в лесу, объелись ягод, отравились. Потом встречают дух отца, несколько ребят остаются в потустороннем мире и несколько выживают и остаются в нашем».

Как отмечает режиссёр, фильм по жанру относится к драме, а главная мысль сюжета в том, что и после смерти есть жизнь.

Но тем менее грустить на фестивале не придётся - на одной из площадок выступят степдап-комики. Начнётся в шоу в субботу в 19.00. В концерте примет участие специальный гость, актриса, звезда сериала «Я не шучу» Елена Новикова.

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика»: «Эти шутки все про Мурманскую область, они про то, что здесь происходит. Это будет очень всё близко, я знаю, что там есть комики, которые похожи на популярных комиков. Ребята, которые продолжат свою карьеру, как стендап-комики, поэтому можно приехать и посмотреть на рождение стендап-комиков, которые в дальнейшем могут стать известными, потому что шутки у них «офигенские» и это будет смешно».

Финальной на фестивале «Табуретка» будет встреча с заслуженным артистом России, актёром театра и кино Сергеем Селиным. Она состоится в 21.00. В Мурманске Селин уже бывал, его несколько раз приглашал знакомый на рыбалку. В этот визит артист намерен попробовать арктическую кухню и познакомится с местными достопримечательностями.

Сергей Селин, заслуженный артист РФ, актёр театра и кино: «Почему бы перед людьми не выступить? Это творческая встреча, вопросы - ответы, это несколько песен, это рассказ о себе, о своих друзьях, о профессии, о кино».

Но это будет в Мончегорске. А в Мурманске Сергей рассказал о том, как проходили съёмке на Мосфильме в 90-е, о развитие кинопроизводства в регионах, о том, как проживает каждую роль и ещё раз продемонстрировал знаменитую фразу из сериала «Убойная сила».

Как отмечает артист, «это фраза в сценарии была прописана один раз, а сказал он её трижды». Если бы не импровизация, она бы так не запомнилась зрителю, считает Селин.

Фестиваль «Табуретка» ждёт всех жителей Мончегорска и гостей города в субботу, 20 августа, начало в 12 часов в городском парке имени Сергея Бровцева.