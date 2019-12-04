20 будущих журналистов пробрались на «закрытую кухню» редакции «Арктик-ТВ»

Редакцию телеканала «Арктик-ТВ» посетили 20 будущих журналистов - студентов опорного вуза.

Редакция телеканала «Арктик-ТВ» расположена на охраняемой территории. Чтобы попасть к нам в гости, нужно оформить пропуск. Но препятствия не остановили будущих журналистов - студентов МАГУ и 20 человек-экскурсантов посетили студию популярного телеканала.

«Когда я подходила к редакции, я прошла довольно трудный путь, - делится своими впечатлениями Валерия Гринь, студентка 2-го курса МАГУ. - Я подумала, что, может быть, я зря сюда пришла. Но когда я зашла в само здание, увидела коллектив, стало очень приятно на душе, что здесь такая дружеская атмосфера».

Валерия Сайфатарова, студентка 1-го курса МАГУ, дополняет рассказ: «Мне понравилась атмосфера в редакции, нас встретила очень дружелюбный экскурсовод, она провела интересную экскурсию, во время которой мы узнали, как устроено телевидение изнутри. Было интересно познакомиться и с теми, кто работает в студии. Впечатление очень приятное сложилось».

В роли дружелюбного экскурсовода выступила корреспондент Эллина Ким. К мероприятию она не готовилась, часовое выступление - импровизация. Шутки, лайфхаки, занимательные истории, чтобы ребята раскрепостились и не стеснялись задавать вопросы.

«Приехала я со съёмок, увидела огромную толпу студентов, - делится своим опытом общения с гостями Эллина Ким, корреспондент телеканала «Артик-ТВ». - В прошлом я педагог, поэтому работа с молодёжью – мой профиль. Очень приятно видеть молодую кровь, горящие глаза ребят, которые будут в будущем наступать нам на пятки, но я готова к этому».

А вот молодые людям было интересно побеседовать с нашими гуру съёмки - операторами. Ведь снимать программы, которые увидят несколько сотен тысяч человек, это целое искусство.

«Было очень интересно послушать то, как работает оператор в студии, - рассказывает Леонид Петров, студент 1-го курса МАГУ, - как он снимает, а также увидеть процесс выстраивания баланса, цветокоррекции, устранение бликов света. Было интересно слушать и наблюдать за всем процессом».

Уже через несколько месяцев у студентов начнётся практика. Педагоги советуют ответственно отнестись к выбору редакции, где они смогут получить хороший практический опыт будущей работы. Некоторые из ребят уже определились и выбрали наш телеканал. «Во-первых, работая журналистом, знакомишься с новыми людьми, берёшь интервью, - рассказывает о своём видении будущей профессии Алина Большакова, студентка 1-го курса МАГУ. - Интересно готовить информацию для людей».

А Светлана Ярковская, студентка 2-го курса МАГУ, отмечает: «А мне просто интересно читать новости, рассказывать о том, что происходит в Мурманске. Мне нравится, как вы освещаете культурную жизнь нашего региона, города».