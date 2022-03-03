20 человек из Донецкой Луганской народных республик добрались до Мурманска

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Юрия Сердечкина, который руководит штабом оказания помощи беженцам в Заполярье.

Ранее власти сообщали, что в Мурманской области организованы 16 пунктов временного размещения на 442 человека. Все пункты расположены в населенных пунктах вдоль железной дороги - на базах отдыха, в гостиницах, санаториях, объектах культуры.

Переселенцам могут оказать помощь в оформлении документов, при необходимости - в медицинском обслуживании, также уже подготовлены и поданы списки на выплату материальной помощи.