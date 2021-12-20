20 декабря отмечают свой профессиональный праздник работники органов безопасности

Сотрудники УФСБ России по Мурманской области в этот день подвели итоги работы за год.

Несмотря на непростой 2021 год, военнослужащие регионального управления исполняли свою главную задачу - охраняли безопасность граждан. Сотрудники ФСБ в этом году предотвратили готовящийся теракт в Мурманской области. Кстати, наиболее распространенное преступление, выявляемое органами безопасности, осуществление публичных призывов к экстремизму и терроризму. Так, к уголовной ответственности за это привлекли 10 человек. Ещё 5 граждан привлечены к уголовной ответственности за финансирование запрещенных в России международных террористических организаций.

Летом этого года была пресечена деятельность трёх запрещенных религиозных экстремистских ячеек в Апатитах, Снежногорске и Оленегорске. А в рамках противодействия незаконной миграции в Карелии пограничники задержали 4 сирийцев, пытавшихся незаконно пересечь российско-норвежскую границу. Кроме того, была прекращена деятельность 3 преступных групп, организовавших незаконное пребывание в России выходцев из стран центрально-азиатского региона.