20 декабря отмечают свой профессиональный праздник сотрудники отечественных специальных служб – работники органов безопасности Российской Федерации

Задерживали правоохранители и граждан причастных к организации незаконной миграции. Кроме того, работниками регионального органа безопасности пресечены действия гражданина Эстонской Республики, заподозренного в шпионаже.

В это время принято подводить итоги. Сотрудники Управления ФСБ России по Мурманской области отмечают, что наиболее распространенным преступлением в их практике стали публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности. В уходящем году к уголовной ответственности за такие нарушения привлекли 12 человек.

Задерживали правоохранители и граждан причастных к организации незаконной миграции. Кроме того, работниками регионального органа безопасности пресечены действия гражданина Эстонской Республики, заподозренного в шпионаже.