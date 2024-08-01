20 дней 22 часа и 45 минут: Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса

30 июля путешественник Фёдор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса и поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы».

Ледокол держит путь в Мурманск. Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса (по продолжительности и пройденному расстоянию): 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые прошёл 239 км.

До этого, в начале июля, Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелёт в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралёте до точки географического Северного полюса. Он составил 440 километров и продлился около 10 часов. Пилоты перелетели через полюс и оказались в западном полушарии. Выбрав льдину для приземления, они совершили сложную посадку при сильном ветре и отсутствии значимых ориентиров.