20 лет исполняется многопрофильному медицинскому центру «Губернский лекарь»

Именно это частное учреждение стало первым в Мурманске, которое оказывало амбулаторную помощь пациентам по полисам ДМС. Спустя годы, «Губернский лекарь» сохраняет качество и доступность предоставляемых услуг, за что так и любим северянами.

9 июня 2001 года «Губернский лекарь» впервые распахнул свои двери. Учреждение открыли как альтернативу городским поликлиникам. По сей день здесь работают врачи высокого уровня. В настоящее время в медцентре трудятся порядка 70 специалистов.

Олег Игнатов, директор медицинского центра «Губернский лекарь»: «У нас на штатной основе работают терапевты, стоматологи. У нас есть свои врачи УЗИ, есть квалифицированный медперсонал, который ставит инъекции, капельницы, прививки. Есть свой врач-педиатр, врач-невролог, два врача-гинеколога. И есть большое количество специалистов, которые приходят и принимают у нас, как врачи-консультанты».

Квалифицированные внимательные к пациентам врачи помогут найти причину заболевания и вылечить его с помощью актуальных методов и на современном оборудовании. Ежегодно за услугами специалистов «Губернского лекаря» обращаются порядка 70 тысяч человек. Это не только мурманчане, но и жители области.

Олег Игнатов, директор медицинского центра «Губернский лекарь»: «К нам в выходные дни приезжает достаточно много пациентов из области. Они едут из военных городков, каких-то отдаленных посёлков, планируя свой поход: шоппинг и посещение медицинского центра».

Многие пациенты остаются верны устоявшимся традициям. И в течение 20 лет посещают «Губернский лекарь» всей семьей.

Олег Игнатов, директор медицинского центра «Губернский лекарь»: «За 20 лет работы многие пациенты приходили сюда, будучи детьми. Сейчас они выросли и своих детей приводят. Получается полноценная семейная клиника».

Записаться к специалистам «Губернского лекаря» очень просто. Это можно сделать по телефону или через сайт учреждения. Кстати, при записи онлайн, пациент автоматически получает 5% скидку на медицинские услуги. А в день рождения «Губернского лекаря», 9 июня, проводилась лотерея.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-51-01-001918 выдана 27.03.2018.

На правах рекламы.