20 лет спустя – вышла в свет рукописная детская книга

В Мурманске состоялась презентация яркого сборника «Антология детской рукописной книги. 1997-2017 гг.»

«Антология детской рукописной книги» - так называется большой сборник, который был представлен Мурманской областной детско-юношеской библиотекой. В ней собраны лучшие произведения из книг, сделанных своими руками. На торжественной презентации побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Три года произведение о войне Алексея Дежина хранилось в детско–юношеской библиотеке. Оно было напечатано в письме и спрятано в красную шкатулку. Именно так неординарно школьник, которому тогда было всего 10 лет, представлял рукописную книгу, которая стала одной из конкурсных работ. Сегодня, одно из написанных тогда стихотворений Алексея, опубликовано в большом и красочном сборнике, под названием «Антология детской рукописной книги».

- Стихи, которые я пишу сейчас, отличаются от тех, которые представлены в этой книги, - говорит Алексей Дежин, писатель. - Менять я ничего не стал бы, потому что именно эта книга, это произведение попало в «Антологию» рукописной книги. Это мой первый дебют.

Презентация издания стала творческим результатом двадцатилетней работы Международного конкурса детской рукописной книги, который ежегодно устраивает областная детско-юношеская библиотека.

- Сегодня удачно сошлись ещё несколько событий, - отмечает Марина Ёлкина, заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. - Этот год памятный для Мурманской области, 50-летие детской-юношеской библиотеки, 20-летие Международного конкурса и первый стартовый год десятилетие детства.

За четверть века существования проекта юные авторы уже успели подрасти и обзавестись собственными семьями. Например, Татьяна Скида написала свою книгу о природе, когда ей было 15 лет. Сейчас она тоже занимается сочинительством, но о своём участии в конкурсе и творческом опыте вспоминает с удовольствием. «Взгляд стал более взрослым, уже и выражения по-другому подбираются, но всё равно любовь к природе у меня осталась», - говорит Татьяна Скида, писательница.

На презентации запустили акцию с хэштэгом «Я читаю «Антологию детской рукописной книги», поэтому теперь со сборником можно ознакомиться в интернете при помощи QR-кода.