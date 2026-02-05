20 лет в экскурсоводах!

С любовью и юмором об истории столицы Заполярья приезжим гостям и жителям Мурманска рассказывают Сергей и Ольга Згазинские. В чём особенность авторских экскурсий, узнала корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ» Валерия Белова.

Уже на протяжении двадцати лет семья Згазинских знакомит желающих с городом-героем. Форматы экскурсий рассчитаны как на взрослое поколение, так и на юных северян. Профессиональная деятельность Ольги – филолог. Большой багаж имеющихся знаний значительно упрощает процесс разработки уникальных проектов.

Ольга Згазинская, разработчик экскурсионных программ, кандидат филологических наук: «Мы давно занимаемся преподавательской деятельностью, которая однозначно связана с краеведческим компонентом».

Образовательная авторская программа насчитывает порядка сорока экскурсий. Воспоминания жителей города, интересные факты, мурманские песни, стихи и многое другое семья Згазинских объединяет в один неповторимый и оригинальный рассказ о Кольском крае.

Сергей Згазинский, разработчик экскурсионных программ, историк: «Мы можем даже устроить концерт, нам интересно этим заниматься».

Каждая точка маршрутов по Мурманску и его окрестностям очень интересна и требует особого внимания слушателей, которые погружаются в разные исторические эпохи.

Одна запоминающихся особенностей прогулок по городу – наличие анекдотов, в основе которых зачастую встречается сравнение времён прошлого и современности.

Кроме экскурсии «Мурманск с юмором и любовью» Сергей и Ольга Згазинские в творческом формате рассказывают всем желающим о судьбах северян, литературе за Полярным кругом и исследуют достопримечательности области.