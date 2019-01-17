20-летний юбилей клуб «Художественная роспись» отметил выставкой своих работ

Клубу «Художественная роспись» - 20 лет. В честь юбилея члены творческого объединения организовали выставку собственных работ.

На открытие выставки горожане, поклонники народного творчества, которые смогли ознакомиться с предметами быта и украшениями, выполненными в разных народных стилях. В экспозицию вошли более 100 работ наших современников, которые чтят историю страны и всеми силами хранят традиции.

- Я всегда говорю, что культура народа определяется его отношением к традициям, - отметила в приветственном слове во время церемонии открытия выставки Татьяна Трыханкина, председатель клуба «Художественная роспись». – Например, наша художественная роспись - это пример традиционных русских росписей, которая уходит корнями далеко в старину, а мы стараемся поддерживать эти традиции.

С первого взгляда некоторые узоры кажутся незамысловатыми, а где-то и откровенно простыми, но на самом деле система рисунка сбалансирована и несёт скрытый смысл. Например, цветок тюльпана означает богатство, а роза - любовь и благополучие. Если растение изображено с корнями, значит, влияние такого своеобразного оберега распространяется на весь род обладателя художественного изделия. Называть себя «мастерами» у авторов работ не принято, ведь, по их мнению, даже за 20 лет невозможно научиться всем премудростям каждого вида рукоделия, а их существует очень много.

- Существуют разные стили. Например, есть и Городецкий, и Пермогорский, и Гжель – всё здесь представлено, - рассказывает первым посетителям выставки Алевтина Кострыкина, автор выставочных работ. – Мы всеми видами овладеваем. Мы овладели городецкой росписью, мы овладели всеми элементами, которые, как я всегда говорю: «Пропись наша». Роспись - это любовь моя, я её с детства любила. Помню, в детстве игрушки были расписаны вот такой росписью.

Изучая народное творчество, невольно задумываешься о быте прошлого, вспоминаются рассказы бабушек. Но эта выставка - не просто отражение былого, она так же символизирует многогранность творчества народов нашей страны, позволяет совершить географическо-историческое путешествие. Погрузиться в эту необычную атмосферу могут все желающие до 17 февраля в культурно-выставочном центре Русского музея, на втором этаже областной филармонии.