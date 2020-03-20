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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.20 19:30

20 марта Мурманск впервые отметит Международный день счастья

Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН. К празднику присоединилась студия фитнеса «Культ тела». Команда, практикующая  ЕМС-тренировки, знает, как с помощью электрических импульсов подарить хорошее настроение и ощущение счастья.

Сегодня как никогда нам нужны гормоны радости и счастья и мы их будем вырабатывать при  помощи EMС-тренировки. В студии инновационного фитнесса используют электрические импульсы, которые стимулируют мышцы во время тренировки. По словам тренера Анны, одно 25-минутное занятие приравнивается к 3 часам, проведенным в тренажёрном зале без специального оборудования. Одежду и костюм предварительно увлажняют.

Анна Тугушева, старший тренер студии «Культ тела»: «Это простая вода для проводимости импульсов».

Костюм схожий на наряд Лары Крофт становится проводником для тока, его пускают на все части тела, но таким образом, чтобы мощность была комфортной. Такую электрическую стимуляцию мышц применяли ещё в 1960-х советские учёные для реабилитации космонавтов, чьи мышцы атрофировались во время полётов в космос.

Анна Тугушева, старший тренер студии «Культ тела»: «В данном тренинге мы задействуем до 90 процентов мышечных групп и мы сокращаем время тренировки. Мы не используем весы, мы добавляем нагрузку импульсом, а нагрузка с суставов снимается».

Такие тренировки подойдут как для  подростков, так и для людей старшего возраста, но, как и при любых физических нагрузках, существуют противопоказания, о которых лучше проконсультироваться с врачом. Если же ограничений нет, то смело отправляйтесь в студию фитнеса «Культ тела» и зашкаливающая доза счастья и удовольствия вам гарантированы.  

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