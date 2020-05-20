20 мая в Мурманске была последняя ночь

Уже 21 мая в областном центре начнётся полярный день.

Это природное явление в столице Заполярья продлится 62 дня и завершится 21 июля. Полярный день – это период, когда солнце не заходит за горизонт.

Самый короткий полярный день равен почти 2 дням и наблюдается на широте Полярного круга. Самый же долгий на полюсах - более полугода. На Северном - примерно 190 дней, а на Южном — 184.