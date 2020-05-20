20 мая во всем мире отмечается День травматолога

Трудно переоценить значение специалистов, которые причастны к этой серьёзной и ответственной профессии. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в областной травматологии и узнала, как проходят будни людей, которые каждый день ставят на ноги пациентов.

В коридорах травматолого-ортопедического отделения областной больницы непривычно пусто. Из-за пандемии все плановые операции отменены. В обычные дни здесь кипит жизнь, а специалисты проводят в среднем около 12 операций за сутки. Но это совсем не значит, что медработники отдыхают, наоборот, многим из них пришлось переквалифицироваться и уйти на передовую в борьбе с COVID-19.

Павел Преснов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением, МОКБ им. П.А. Баяндина: «Все доктора, сестры и даже санитарочки, которые идут в «красную зону», прошли специальное обучение, дистанционное, не менее 36 часов. Как лечить, у врачей есть схема лечения: это СИЗы, как одевать, как снимать их. Там очень много нюансов».

По словам заведующего отделением, сейчас число тяжёлых травм существенно снизилось, в первую очередь из-за того, что многие люди продолжают находиться в режиме самоизоляции. Тем не менее, экстренную помощь в травматологии продолжают оказывать, как и прежде. Операционные сестры рассказывают, что для них это особая радость слаженной командой ежедневно помогать людям. Буквально как конструктор они собирают кости после полученных увечий и в короткие сроки возвращают пациентов к привычному образу жизни.

Татьяна Аксютенкова, операционная сестра, МОКБ им. П.А. Баяндина: «Я люблю всё самое сложное, поэтому здесь и работаю. Мне здесь интересно».

Анна Добрица, операционная сестра, МОКБ им. П.А. Баяндина: «Я начинала после училища, это моя первая работа: первая операционная травматология. Это первая любовь».

Травматологическое отделение старейшее и имеет богатую историю. В нём когда-то трудился Пётр Андреевич Баяндин, имя которого сейчас носит медучреждение. Старшая медсестра Ирина Калмакова работает в больнице почти полвека, говорит, что в течение последних лет операции в отделении стали проходить на таком сложнейшем технологическом уровне, что после хирургического вмешательства человек забывает о своем недуге буквально через несколько дней.

Ирина Калмакова, старшая медицинская сестра МОКБ им. П.А. Баяндина: «Не сравнить с 70-ми годами. Раньше лежали по 30 дней, сейчас 7-8 дней и пациент уже готов к выписке. В первую очередь сейчас стоит вопрос о быстрой реабилитации, поднять на ноги человека на вторые-третьи сутки».

В травматологии нет лишних людей. Сейчас здесь работает сложившийся коллектив, в нём есть и молодые специалисты, и старожилы. Старшему практикующему травматологу уже за 70 лет. От их рук и знаний зависит не только здоровье пациентов, но и порой жизнь.