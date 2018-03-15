20 проектов - на пятилетку сотрудничества

В Мурманске будет подписан План по улучшению российско-норвежского сотрудничества на ближайшие пять лет. Для этого в областной центр приехал заместитель министра экономического развития Дмитрий Приставский, который встретился и с губернатором Мариной Ковтун.

По словам главы региона, даже в сложное санкционное время правительство области не прерывало сотрудничество с норвежской стороной, продолжая его в сферах культуры, экологии и безопасности.

- Я считаю, что выбор Мурманска в качестве площадки для заседания рабочей группы, закономерен. Мурманская область – единственный российский регион, граничащий с Норвегией, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - У нас накоплен огромный положительный опыт межрегионального взаимодействия с соседними губерниями Северного Королевства. В этом году мы отмечаем 30-летие сотрудничества.

Конечно глобальные мировые изменения, касающиеся политики и того же курса валют, не могли пройти бесследно для экономики региона. В докризисное время среди жителей Мурманска считалось обычным поехать на выходные в соседнее государство, чтобы пройтись по магазинам. Теперь же это стало роскошью, которую могут позволить себе разве что жители приграничных районов. Помимо выгодного расположения рядом с Северным Королевством они пользуются безвизовыми преференциями. К слову, развитие логистики станет одним из пунктов в пятилетнем плане сотрудничества, который должны подписать предвидели власти двух стран.

- Там порядка 20 направлений по развитию транспорта, логистики, пункта допусков приграничных территорий, по спасательным мероприятиям по линии МЧС, - сообщил Дмитрий Пристансков, заместитель министра экономического развития РФ. - Я знаю, что вчера проходило форум по развитию рыболовства, я понимаю, что у нас часть проектов и в этом направлении заложена для обсуждения. Вообще, я думаю, что самое главное, - это взаимоотношение между людьми.

Следующий раут переговоров пройдёт в первой половине будущего года в Москве. По словам губернатора Мурманской области, документ станет определяющим и для развития соседских отношений между нашим регионом и северными губерниями Норвегии.