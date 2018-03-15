ЗНАКИ: Небесные часы показывают нам расписание событийВесна идёт - вводится временное ограничение по весу для автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»15.03.18 19:30

20 проектов - на пятилетку сотрудничества

В Мурманске будет подписан План по улучшению российско-норвежского сотрудничества на ближайшие пять лет. Для этого в областной центр   приехал заместитель министра экономического развития Дмитрий Приставский, который встретился и с губернатором Мариной Ковтун.

По словам главы региона, даже в сложное санкционное время правительство области не прерывало сотрудничество с норвежской стороной, продолжая его в сферах культуры, экологии и безопасности. 

- Я считаю, что выбор Мурманска в качестве площадки для заседания рабочей группы, закономерен. Мурманская область – единственный российский регион, граничащий с Норвегией, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - У нас накоплен огромный положительный опыт межрегионального взаимодействия с соседними губерниями Северного Королевства. В этом году мы отмечаем 30-летие сотрудничества.

Конечно глобальные мировые изменения, касающиеся политики и того же курса валют, не могли пройти бесследно для экономики региона. В докризисное время среди жителей Мурманска считалось обычным поехать на выходные в соседнее государство, чтобы пройтись по магазинам. Теперь же это стало роскошью, которую могут позволить себе разве что жители приграничных районов. Помимо выгодного расположения рядом с Северным Королевством они пользуются безвизовыми преференциями. К слову, развитие логистики станет одним из пунктов в пятилетнем плане сотрудничества, который должны подписать предвидели власти двух стран.

- Там порядка 20 направлений по развитию транспорта, логистики, пункта допусков приграничных территорий, по спасательным мероприятиям по линии МЧС, - сообщил Дмитрий Пристансков, заместитель министра экономического развития РФ. - Я знаю, что вчера проходило форум по развитию рыболовства, я понимаю, что  у нас часть проектов  и в этом направлении заложена для обсуждения. Вообще, я думаю, что  самое главное, - это взаимоотношение между людьми.

Следующий раут переговоров пройдёт в первой половине будущего года в Москве. По словам губернатора Мурманской области, документ станет определяющим и для развития  соседских отношений между нашим регионом и северными губерниями Норвегии.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 557 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
Комментарий к новости:Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:35«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)04:15«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:45«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос на 8 копеек, евро снизился почти на 2 копейки-PRO ЭнергетикуНа Серебрянской ГЭС-2 ПАО «ТГК-1» завершился капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика