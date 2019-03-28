20 счастливых лет Людмилы Дорожкиной

Творческий проект полярнинского Центра культуры продолжает знакомить зрителей с интересными персонами города. На этот раз на сцене со своим творческим вечером выступила Людмила Дорожкина – хормейстрер, отдавшая работе 20 лет.

В этом году Людмила Дорожкина отмечает 20-летие своего творческого пути. Она поёт и в составе коллективов, и сольно. Кроме этого в Полярном, где работает Людмила, ее знают как талантливого педагога - в Центре культуры «Север» она руководит двумя ансамблями, учит исполнительскому искусству маленьких певцов.

«Сначала деток набирала, а с 2005 года взяла руководство и над ансамблем «Молодушки», - рассказывает Людмила Дорожкина, хормейстер народного ансамбля «Молодушки». Но маленькие артисты из коллектива «Ладушки» остаются любимцами Людмилы. Недавно у нового состава состоялся сценический дебют.

Творческий вечер хормейстера – один из проектов Центра культуры, который рассказывает зрителям об интересных жителях города воинской славы.

Людмила Дорожкина – не только исполнительница народных и эстрадных песен, руководитель вокальных коллективов, но и мама троих детей. Артистка уверена, что семья карьере не помеха, а наоборот, отрада в череде трудовых будней. «Мне не тяжело, потому что творчество даёт одно состояние - вдохновение. А семья – это моя крепость, - рассказывает Людмила Дорожкина, хормейстер народного ансамбля «Молодушки». - Домой приходишь, отдыхаешь, с детками общаешься - совсем другое. Одно другое дополняет и не мешает».

Да и подрастающему поколению есть на кого равняться, когда с детства окутан теплом и заботой, невольно хочется тянуться к прекрасному.

Маргарита Комарова, дочь Людмилы Дорожкиной: «Если ты занимаешься творчеством, если тебе это нравится, то это не должно быть тяжело. Если ты любишь это дело, то делаешь это с удовольствием, чтобы оно приносило только радость. Поэтому это не так уж тяжело, как можно себе представлять».

Александр Комаров, муж Людмилы Дорожкиной: «Стараемся не уставать. А дети нас радуют, а не только трудности создают».

Людмила поёт о Родине, о любви и женском счастье, которым сама переполнена и несёт всем окружающим.