20 специалистов сурдоперевода и русского жестового языка повысили квалификацию

В Центре управления регионом торжественно вручили удостоверения о повышении квалификации сотрудникам социального обслуживания, прошедшим обучение по программам основ и практики сурдоперевода и русского жестового языка.

Почему неслышащие люди говорят руками? Каковы роль и значение жестового языка? На эти и другие вопросы получили ответы от преподавателей Мурманского арктического университета 20 специалистов организации социального обслуживания населения региона.

Татьяна Кузьмичева, директор Института педагогики и психологии, профессор кафедры психологии и коррекционной педагогики МАУ: «Наши выпускники и базового, и продвинутого уровней, чем удивили нас? И скоростью перевода, и точностью, более сильной мотивацией заинтересованности – подключением эмоциональной стороны. Это очень важно при общении людей слышащих с неслышащими».

Обучение с 2012 года вызывает интерес у людей, которые находятся в частом контакте с имеющими проблемы со слухом. В этом году акцент сделан на дистанционной форме получения знаний, чтобы аудитории было проще овладеть навыками.

Игорь Шипилов, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Ежегодно порядка 20 человек мы обучаем. Только с 2023 года мы подготовили 60 человек».

Специалисты, неравнодушные к проблемам глухих людей, будут продолжать повышать квалификацию, чтобы стирать барьеры во взаимодействии и выстраивать с неслышащими близкую коммуникацию для понимания и дальнейшего сотрудничества.