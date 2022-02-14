20-я отчётно-выборная конференция Александровского отделения партии «Единая Россия» прошла в Полярном

Говорили сторонники политической партии об итогах выборов, а также избрали секретаря александровского отделения.

Единороcсов в ЗАТО Александровск около 300 человек. Об итогах работы партийцев в муниципалитете можно смело судить, в том числе, и по итогам прошедших в сентябре выборов. О них говорили и во время юбилейной 20-й отчётно-выборной конференции. Открыл встречу секретарь регионального отделения Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вместе с тем, как люди голосовали, мы ещё раз актуализировали насущную повестку того, что должно происходить. Мы прекрасно понимаем, что в наших населённых пунктах, мягко говоря, проблем хватает. Да, мы сделали целый набор шагов: запустили вопросы благоустройства, программу реновации ЗАТО».

Благодаря такой помощи многие нынешние члены партии стали её сторонниками. Например, проект Анны Гришко «Музыкальные надежды Арктики» некогда был поддержан Центром гражданских инициатив.

Анна Гришко, Депутат Мурманской областной Думы: «Увидев ту реальную помощь и работу, которая была оказана мне в рамках моего проекта – проект социальный и направлен на детей, я изъявила желание стать сторонником партии и дальше уже членом партии».

Особую роль партия уже не раз сыграла в сложные периоды жизни граждан, уверены сторонники политического движения.

Марианна Торопова, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Даже вспомнить времена пандемии: ведь «Единая Россия» одна из немногих партий, которая взялась за поддержку населения, много проектов в этом момент реализовывалось партией».

Во врем юбилейной отчётно-выборной конференции выбрали и секретаря местного отделения.

Татьяна Волошкина, исполнительный секретарь местного александровского отделения партии «Единая Россия»: «Секретарь избирается на альтернативной основе, как минимум, из двух кандидатур. Сейчас наши однопартийцы голосуют, все люди ответственные, сейчас узнаем, кто будет секретарём».

По итогам тайного голосования секретарём стал глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.