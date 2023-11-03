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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.23 19:30

20 юных северян сегодня стали обладателями самого важного документа – паспорта Российской Федерации

Площадкой торжественного вручения важного документа стал Центр управления регионом.

Впечатление от получения первого в жизни взрослого документа должно быть особенным. Идея сделать из этого церемонии зародилась не так давно. Но эффект, уверены организаторы, превосходит все ожидания. Это раньше ты стоял в очереди в паспортный стол вместе со всеми, какой там праздник? Скорее бы отдали и домой. Теперь же всё иначе.

Александра Шляцкая, участница церемонии вручения паспортов: «Я ждала, когда мне исполнится 14 лет. Я сидела и подписывала паспорт - я забыла свою подпись, у меня дрожит рука… И я такая: «Ё-моё! Всё!» Это очень волнительно. Я долго к этому готовилась морально».

Было волнительно всем участникам без исключения.  Вручение - это часть негласной программы патриотического воспитания. Участники дают клятву гражданина, подпевают словам Гимна РФ, который в этот раз исполняют студенты колледжа искусств.

Удостоверение личности сегодня получили 20 ребят. Это активисты «Движения Первых», которые успешно проявили себя в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни.

Вместе с паспортами ребята получили в подарок главный закон страны – Конституцию Российской Федерации.

Валерия Пашкова, участница церемонии вручения паспортов: «Я очень рада, что вручение паспорта почти совпало с праздничным днём. Я очень рада, что так получилось, мне понравилось».

Церемония вручения паспорта состоялась в рамках всероссийского проекта «Мы – граждане России» в преддверии Дня народного единства.

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Александра
03.11.23 09:41
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